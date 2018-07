Schulzentrum bekommt neue WC-Anlage

Für die Schüler sind Ferien, für das Schulzentrum stehen Bauarbeiten an. Handwerker werden dort die WC-Anlagen auf den Ebenen 1 und 3 erneuern sowie den Brandschutz in Ebene 1 auf den gültigen Standard ausbauen. Insgesamt fallen Kosten von voraussichtlich 357 600 Euro an.

Das sind etwas mehr als zunächst gedacht, weil noch Decken- und Elektroarbeiten in zwei Klassenzimmern für rund 20 400 Euro dazu kamen. Die ursprünglich geplante Sanierung der Ebne 0, also vor allem auch der Mensa, ist dabei gar nicht mehr berücksichtigt, sie wurde aus Zeitgründen auf das kommende Jahr verschoben (SZ berichtete).

Nun hat der Gemeinderat die nötigen Arbeiten für diese Sommerferien vergeben. Die Elektroarbeiten übernimmt die Firma Mayerfös aus Bad Schussenried (40 620 Euro), um Heizung/Lüftung/Sanitär kümmert sichdie Firma Real aus Bad Waldsee (85 000 Euro), die Firma Krattenmacher aus bad Waldsee bricht ab und mauert für gute 41 000 Euro, die Metallbauarbeiten vergibt die Stadt zum Angebotspreis von 32 400 Euro an die Firma Appelt aus Bad Wurzach, den Trockenbau übernimmt die Firma Harant aus Hürbel (31 500 Euro) und die Firma Madlener aus Altshausen darf für 39 400 Euro Fliesenlegerarbeiten übernehmen.