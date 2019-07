Schulzeit endet mit stimmungsvoller Abschlussfeier

Für die Schüler der Klassen 10 und sieben Neuntklässler endete laut Pressemitteilung der Schule am Mittwoch die Schulzeit an der Schule am Schlosspark in Aulendorf mit einer gemeinsamen Abschlussfeier. Schulleiter Cristof Lang begrüßte die Gäste im komplett geöffneten Musiksaal. In ihren Grußworten gab die scheidende Elternbeiratsvorsitzende Regina Padotzke den Zuhörern den Wunsch Goethes, dass man Kindern Wurzeln und Flügel geben soll, mit auf den Weg.

Schulleiter Lang rief den Schülern mit Bildern, Zitaten und mit den Namen der Lehrer, die sie in den vergangenen Jahren begleitet hatten, Momente aus der Schulzeit in Erinnerung. Anschließend erhielten einzelne Schüler Belobigungen und Preise für ihre Leistungen, sowie Sonderpreise für einzelne Fächer, oder ihre aktive Beteiligung und Bereicherung am Schulleben.

Ingrid Ziegler eröffnete dann die Zeugnisübergabe an sieben Schüler, die sich mit dem qualifizierten Hauptschulabschluss auf ihren weiteren Weg machen werden. Klassenlehrer Frank Mühlbauer richtete ein paar Worte an seine ehemalige Klasse, die mit dem mittleren Bildungsabschluss in der Tasche auseinandergehen wird.

Das Schülerprogramm begann mit den Danksagungen an die Lehrer. Das Schülerprogramm endete mit einem gemeinsamen Lied Schüler unter der Leitung von Frau Ziegler. Schülersprecherin Diana Simon bedankte sich bei allen Gästen fürs Kommen. Für folgende Schüler endete die Schulzeit:

R10a:

Bruggesser, Jennifer (Belobigung, Sonderpreis Kunst); Demir, Selina (Belobigung); Erb, John; Halder, Luisa (Preis, Sonderpreis Musik, Sonderpreis Kunst); Hermann, Nadja (Preis, Sonderpreis NWA); Huber, Annika (Belobigung); Huber, Sarah (Belobigung); Huchler, Nicolas (Belobigung, Sonderpreis Geschichte); Maucher, Stefan; Paulos, Maaza; Rahic, Nejla (Belobigung, Sonderpreis Englisch); Rawwe, Denis; Schwam, Daniel; Stark, Carla; Stuckert, Martin; Vasilev, Michael

R10b:

Al-Haddad, Darleen (Sonderpreis Musik); Angerer, Lutz (Sonderpreis Musik); Binder, Stefan (Belobigung, Sonderpreis Sport); Cosic, Matilda (Preis, Sonderpreis Kunst); Dabrowska, Martyna; Duj, Johannes (Belobigung, Sonderpreis NWA); Heydt, Lara (Preis, Sonderpreis Jahrgangsbeste, Sonderpreis Geschichte, Sonderpreis NWA, Sonderpreis Sport); Kewitsch, Jan; Mangelsdorf, Dennis (Sonderpreis Sport, Sonderpreis Musik); Mansuri, Sahar; Muss, Leon (Belobigung, Sonderpreis Mathematik, Sonderpreis Musik); Muss, Marcel (Sonderpreis Musik); Rauch, Jonas; Rothenhäusler, Monika; Schmid, Sarah (Preis, Sonderpreis MuM, Sonderpreis Musik); Schuller, Nico; Wülfrath, Jan; Zipfel, Patricia (Sonderpreis Schuljugendtreff)

Diese Schüler haben den mittleren Bildungsabschluss erreicht:

Alsalhani Almaet, Roua; Dehn, Patrick; Dettling, Justin; Durić, Jade; Egeler, Markus; Elshani, Majlinda (Belobigung); Gomes da Silva, Marcelli (Belobigung, Sonderpreis Sport, Sonderpreis WuI); Heckel; Alexandra; Hübner, Finn-Unity Sonderpreis Englisch); Kadriu, Aron (Sonderpreis Sport); Knaup, Alina; Mirbach, Christin; Neb , Dimitri (Sonderpreis Sport); Schell, Jennifer (Belobigung, Sonderpreis Deutsch); Schwabauer, Andreas; Siebert, Niklas; Simon, Diana (Belobigung, Sonderpreis Klassenbeste, Sonderpreis WuI, Sonderpreis SMV); Stocker, Tony; Strauch, Patric; Vaniukova, Vilminiia; Zimmermann, Albert

Diese Schüler haben den qualifizierten Hauptschulabschluss erreicht:

Ademaj, Hatmone; Fritzsche, Selina; Käss, Nico; Müller, Anna-Lena; Padotzke, Daniel; Prokop, Michelle; Ramadani, Mimoza (Sonderpreis GuS); Zer, Thomas (Sonderpreis Sport)