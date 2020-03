Schulsozialarbeit richtet Notfalltelefon ein

Die Schulsozialarbeit in Aulendorf richtet ein Notfalltelefon ein. Träger der Schulsozialarbeit ist das Erzbischöfliche Kinderheim Haus Nazareth, Sigmaringen. Dieses teilt mit, dass es Eltern in der Zeit der Corona-Pandemie gerne in pädagogischen Krisensituationen beratend zur Seite steht. Es bittet allerdings darum, keine Anfragen zur medizinischen Situation oder Betreuungsangeboten an die Schulsozialarbeiter zu richten. Das Team verweist zudem auf eine Handreichung „Covid 19: Tipps für Eltern“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Es ist online abrufbar.

Das Info- und Notfalltelefon der Schulsozialarbeit ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr erreichbar unter Mobiltelefon 0176-63401447.