Schulladen gibt es seit mehr als zehn Jahren

Seit mehr als zehn Jahren betreibt die Schulladen AG des Studienkollegs St. Johann Blönried einen Laden, der das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und fairen Handel bei den Schülern schärfen soll.

Befand sich der Laden in den ersten Jahren noch im Untergeschoss der Schule, konnte er im Jahr 2016 ins Foyer von St. Johann umziehen. Zur Weihnachtszeit erstrahlte er jüngst in festlichem Glanz mit Lichterketten, teilt das Studienkolleg mit. Auch das Verkaufsangebot war erweitert, so wurden etwa Christbaumanhänger aus Olivenholz angeboten. Zum Angebot des Ladens gehören nach Angaben des Studienkollegs: Äpfel (heimisch), die für nur zehn Cent verkauft werden, verschiedene Schokoladen, Snacks, Kekse, Bananenchips; Schulmaterial wie Hefte, Radiergummi, Spitzer, Bleistift, Geodreieck; Honig von den Schulbienen.

Die Ware bezieht der Laden von zertifizierten Fair-Trade-Firmen. Aktuell sind zehn Schüler der Klassen 6 und 7 in der Schulladen AG engagiert, so das Studienkolleg weiter. Sie haben jeweils einmal pro Woche 45 Minuten Dienst im Verkauf. Zwei der Mitarbeiter sind zusätzlich bei der Sortimentauswahl beteiligt und bringen sich mit Ideen und Vorschlägen zur Verbesserung der AG ein.