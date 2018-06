Schulessen könnte teurer werden

Die Stadt Aulendorfer plant, die Essenspreise in den Kindergärten und Schulen zu erhöhen. Auch die bislang kostenlose Frühbetreuung an der Grundschule könnte künftig etwas kosten. Mit beiden Themen befasst sich der Verwaltungsausschuss des Aulendorfer Gemeinderats am Mittwoch, 27. Juni, um 19 Uhr in öffentlicher Sitzung im kleinen Sitzungssaal.

Dabei wird er sich zudem mit folgenden Themen befassen: Prolongation beziehungsweise Umschuldung eines Darlehens der Stadt Aulendorf, Vorberatung der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 2018/2019, Projekt „Wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt“ sowie Antrag des Bündnisses für Umwelt und Soziales e. V. auf Bezuschussung der Veranstaltung „Marker Slam“.