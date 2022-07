Schule und was dann?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits im Herbst geht es für die Realschulklassen neun und die Werkrealschulklasse acht der Schule am Schlosspark in das Schülerpraktikum. Damit alle Klassen bestens dafür vorbereitet sind, gab es einen zweitägigen Praktikumsworkshop. In diesem lernten die Schüler und Schülerinnen ihre eigenen beruflichen Neigungen kennen, absolvierten einen Berufsfindungstest, schrieben Bewerbungen und suchten sich bereits erste Firmen und Unternehmen heraus. Hierbei profitierten die Klassen von der Erfahrung von Frank Mühlbauer, der für die Berufsberatung an der Schule zuständig ist und auch im Bereich der beruflichen Orientierung im Schulamt Marktdorf mitarbeitet. Unterstützend begleitete Justine Schweikart, Schulsozialarbeiterin des Erzb. Kinderheim Haus Nazareth, den Workshop. Die Stimmungen unter den Klassen zeigte sich im Hinblick auf die berufliche Orientierung gespalten. Einige wussten bereits ganz genau, welche Ausbildung sie machen möchten und auch in welchem Betrieb. Andere hingegen waren noch unsicher, konnten jedoch in dem Workshop viele berufliche Möglichkeiten kennenlernen und nutzen nun die Chance in dem kommenden Praktikum erste Erfahrungen sammeln zu können. Der Schule am Schlosspark ist es ein wichtiges Anliegen ihre Schüler und Schülerinnen bestens auf die Berufswelt vorzubereiten, deswegen stehen auch Überlegungen an, die Anzahl an Schülerpraktika im Realschulbereich zu erhöhen.