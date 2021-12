Schule mal anders!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kunst „hautnah“ - groß und konstruktiv! Nur selten ist es im Rahmen des normalen Kunstunterrichts möglich, so groß und intensiv am Stück zu arbeiten. Umso toller, wenn sich die Gelegenheit ergibt, drei Tage die gewohnten Abläufe der Schule für einen Workshop zu unterbrechen! Diese Erfahrung konnte nun die engagierte 7. Klasse des Gymnasiums Aulendorf gemeinsam mit ihrer Kunstlehrerin machen.

Im thematischen Spannungsfeld von Alicorn (Mischung aus Pegasus und Einhorn) bis Zeppelin entstanden im Workshop, unterstützt von Pat Geddert vom Kapuziner, sechs tolle große Skulpturen zum Thema „Luft“.

In Gruppen wurde in der Zeit sehr intensiv gearbeitet: Das Motiv war selbst gewählt, die Konstruktion kooperativ geplant und umgesetzt.

Aus Bambus und Weide entstanden so in Skelettkonstruktion ästhetische Objekte, die schließlich noch mit LEDs verkabelt wurden und nun nach und nach mit Papier kaschiert werden. Was für ein Erlebnis, wenn man sich durch Schwierigkeiten kämpft, diese überwindet und schließlich das fertige Objekt vor sich sieht - performativ am Umzug teilnehmen kann, diesen mitgestaltet und Wertschätzung der Arbeit erfährt: Sie werden sich 2022 am Lichterfest in Ravensburg beteiligen.