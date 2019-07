Schule am Schlosspark verabschiedet Lehrer

Der 26. Juli war nicht nur für die abgehenden Schüler der Schule am Schlosspark der letzte Schultag, sondern auch für einige Lehrer des Kollegiums der Verbundschule. Schulleiter Christof Lang verabschiedete in der letzten Dienstbesprechung die Referendarinnen Marileen Scherle und Jessica Zajac, Lehrerin Katarina Hausmann sowie Lehrer Lajos Lehotkay. Die beiden Referendarinnen beendeten erfolgreich den zweiten Ausbildungsabschnitt in Aulendorf und treten nach den Sommerferien ihre ersten Stellen als Lehrerinnen der Sekundarstufe an. Lehrerin Katarina Hausmann legte bereits vor einem Jahr ihre zweite Staatsprüfung erfolgreich in Aulendorf ab, wurde zum Schulhalbjahr als Krankheitsvertretung wieder nach Aulendorf zugewiesen. Sie schlägt im August den Weg in die Selbstständigkeit ein. Für Lehrer Lajos Lehotkay endet nun ebenfalls das Kapitel Aulendorf. Lehrer Lehotkay kam vor 17 Jahren nach Aulendorf und unterrichtete die Fächer Politik, Geographie und Geschichte. Die Gemeinschaftsschule am Standort Malischule in Biberach wird nun nach den Sommerferien der neue berufliche Tätigkeitsschwerpunkt für Lajos Lehotkay..