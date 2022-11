Schule am Schlosspark startet musikalisch ins neue Schuljahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem im Schuljahr 2012/2013 die erste Bläserklasse an der Schule am Schlosspark Aulendorf gestartet ist, erfreut sich dieses musikalische Angebot immer größerer Beliebtheit und hat sich als zentraler Bestandteil des Musikunterrichts der fünften bis sechsten Klassen an der Schule am Schlosspark etabliert. So lernen mittlerweile in der sechsten Klasse 35 MusikerInnen, in der fünften Klasse sogar 39 MusikerInnen, in einem Zeitraum von zwei Jahren, verschiedene Instrumente eines Blasorchesters. Danach haben interessierte SchülerInnen die Möglichkeit, ihre musikalischen Fähigkeiten in der Schul-Big-Band zu entwickeln, die mittlerweile 29 engagierte MusikerInnen beinhaltet.

Normalerweise ist bei der Bläserklasse bei 25 SchülerInnen der Kurs voll. Aber die Schulleitung wollte keinem Kind die Chance nehmen, zum ersten und (vielleicht) einzigen Mal in ihrem Leben ein eigenes Instrument zu lernen.

Um nun so viele MusikerInnen angemessen auszustatten, war die Schule am Schlosspark auf die finanzielle Unterstützung des Fördervereins angewiesen.

Wir bedanken uns beim Förderverein für die großzügige Spende und beim Musikhaus Lange für die langjährige tatkräftige Unterstützung unseres Musikprofils.