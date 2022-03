Schule am Schlosspark hilft Kriegsopfern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Aufruf „Was kannst du wegen dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine unternehmen?“, startete Lehrerin Ilona Natterer ihre Hilfsaktion an der Schule am Schlosspark in Aulendorf. Da viele Schülerinnen und Schüler von den Auswirkungen dieses und anderer Kriege betroffen und die Bilder des Krieges in der Ukraine täglich sichtbar sind, organisierte die Schule am Schlosspark eine humanitären Sammelaktion.

Dabei waren alle aufgerufen, ein Care-Paket zu packen. Eine Packliste hatte Frau Natterer jedem schon ausgehändigt. Wer mochte, konnte einen Friedensgruß dazu legen, um auch emotional zu helfen. Diese Hilfe wurde in der Schule gesammelt und dann in die Ukraine geschickt.

Um den Konflikt in der Schule nicht auch anzuheizen sind alle aufgerufen, kein „Bashing“ gegen russischstämmige Menschen zu betreiben. Denn die allermeisten Menschen wollen diesen Krieg nicht und werden so auch nicht isoliert.

Die Schule am Schlosspark dankt allen Helferinnen und Helfern für den friedvollen Beitrag, besonders bei der Firma EDEKA Sigmund für die Großspende.