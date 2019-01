Schule am Schlosspark baut Sportprofil aus

Der Sportprofilbereich „Klettern“ der Schule am Schlosspark aus Aulendorf wird dank Sponsoring und erweiterter Kooperation zusätzlich ausgebaut, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nachdem sich die Nutzung der Kletterwand der Schule am Schlosspark und des DAV Aulendorf in der Sporthalle nicht nur im Schulunterricht etabliert habe, konnte Lehrer Ruben Waidelich für seine Kletter-AG und die Klettersportgruppe „Squirrels“ einen privaten Unterstützer finden. Alle Mitglieder dieser beiden Gruppen erhalten mit ihren „Clubkarten“ seit den Weihnachtsferien kostenlosen Zugang in die Boulderhalle „Blöckle“ in Ravensburg. Besonders die Klettersportler könnten sich so zusätzlich in ihrer Freizeit selbständig auf Wettkämpfe vorbereiten, teilt die Schule mit. Gleichzeitig werde die Kooperation mit der Grundschule ausgebaut.

Grundschüler klettern unter der Anleitung von Mentoren

So erhalten Grundschüler die Möglichkeit, unter Anleitung von Klettermentoren der Schule am Schlosspark an der Kletterwand hoch hinaus zu kommen. Aus der Kletter-AG gebe es erneut neue Experten. Einige Schüler haben unterschiedliche Kletterprüfungen abgelegt und somit ihre Kompetenzen beim Sichern weiter perfektioniert.

Die DAV-Kletterprüfung „Toprope“ haben Antonia und David Mütz, Manuel Heiß, Matthias Amann, Alina Schele, Dominik Schnetz, Max Moser, Anni Strobel und Jakob Wiedmayer erfolgreich abgelegt. Den DAV-Berechtigungsschein „Vorstieg“ erwarben nach erfolgreicher Prüfung Corinna Knoll, Christian Rude, Evelin Penner und Christina Paulos.