Schule am Schlosspark bald komplett saniert

Für die über 400 Schüler der Schule am Schlosspark in Aulendorf beginnt der Unterricht am Mittwoch, 11. September 2019 um 7.35 Uhr in den jeweiligen Klassenzimmern. Wie die Schulleitung weiter mitteilt, hat für die Lehrer mit der ersten Gesamtlehrerkonferenz das Schuljahr 2019/2020 bereits eine Woche zuvor begonnen.

Schulleiter Christof Lang begrüßte dabei 37 Lehrer, zwei kirchliche Lehrerinnen, zwei Referendare, zwei Schulsozialarbeiterinnen und eine Praktikantin. Im Laufe des Schuljahres wird noch ein FSJler die pädagogische Arbeit unterstützen. Lang stellte zudem zwei Neuzugänge vor:

Ilaria Leone wird als neue Klassenlehrerin die Fächer Englisch, Religion und Geschichte unterrichten. Sie war bisher in Bad Schussenried tätig. Aus Bad Waldsee kommt Manuela Heske mit den Fächern Deutsch, Geographie und Religion nach Aulendorf.

Wie die Schulleitung weiter informiert, gehen die Sanierungsarbeiten, die auch über die Ferien stattfanden, weiter. Zum Schuljahresbeginn wird die Ebene 1 mit digital komplett ausgestatteten Klassenzimmern die Schüler begrüßen, heißt es. In Ebene 4 erhalten auch noch die beiden restlichen Klassenzimmer ELMO-Wägen, so dass auch dort ein moderner, schülerorientierter Unterricht möglich ist. Die Arbeiten in Ebene 0 werden sich noch bis in die dritte Schulwoche erstrecken, dann werden aber die Technik-, und Kunsträume, die Mensa und die Räume der Schulsozialarbeit komplett neu erstrahlen, so die Schulleitung. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist das Gebäude des Schulzentrums Aulendorf komplett saniert und auf dem neuesten Stand.