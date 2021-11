Schülerzeitung mal anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zukünftig wird es von der Aulendorfer Real- und Werkrealschule einen regelmäßigen Schul-Podcast geben – also eine Schulzeitung, nur eben als Audiodatei. Gemeinsam mit dem Erzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth in Sigmaringen, das für die Schulsozialarbeit an Schule am Schlosspark zuständig ist, wird das Projekt „Schlosscast“ mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schüler durchgeführt, um die Schulklassen, Lehrkräfte, Eltern und alle Interessierten über aktuelle Themen und Neuerungen in zeitgemäßer Form und für alle zugänglich zu informieren. Die Schülerinnen und Schüler laden hierfür auch zum Interview ein, zu dem sie als ersten Gast den Schulleiter, Christof Lang, begrüßen durften.

Dank der finanziellen Unterstützung des Kindermedienlandes Baden-Württemberg, das medienpädagogische Projekte wie dieses fördert, konnte das nötige Equipment, wie Tablets und Mikrofone, angeschafft werden.

Das technische Knowhow über Aufnahmefunktionen und Schnittprogramme brachten die Schülerinnen und Schüler selbst mit. Zusätzlich beschäftigte sich die Gruppe mit Themen wie Datenschutz, Urheberrecht und Lizenzen. Mit viel Motivation und etwas Nervosität ging es dann an die erste Folge des ‚Schlosscasts‘, die auf www.schuleamschlosspark.de veröffentlicht wird.