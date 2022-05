Schüler lernen den Umgang mit sozialen Medien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nahezu immer und überall sind Jugendliche heutzutage auf WhatsApp, Instagram oder Snapchat erreichbar und senden selbst Nachrichten. Trotz aller Faszination lauern auf diesen Plattformen Gefahren. Ziel der Medienpräventionstage des Gymnasiums war es, die Jugendlichen für Risiken in diesem Bereich zu sensibilisieren. Dafür kam Michael Hepp vom Polizeipräsidium Ravensburg an zwei Vormittagen in die Schule. In vier jeweils neunzigminütigen Vorträgen klärte er die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6, 7 und 8 altersentsprechend über Themen wie Cybermobbing, Grooming, Urheberrecht, Abzocke und Hatespeech auf. Da die Vorträge interaktiv angelegt waren, konnten die Schüler Vorwissen und eigene Erfahrungen einbringen. So lernten die Sechstklässler etwa, dass das Internet nichts vergisst. Peinliche Bilder können auch noch nach Jahren abgerufen werden. Ein, zwei Klicks, schon wird eine Botschaft mit der gesamten Community eines Dienstes geteilt, warnte Hepp. Deshalb sei es wichtig, Privatsphäre-Einstellungen an Handys und Tablets richtig zu setzen. Die einfache Verbreitung von Inhalten im Netz kann überdies ziemlich teuer werden, wenn vorher keine Erlaubnis eingeholt wurde. Misstrauisch sollten Kinder und Jugendliche auch sein, wenn sie plötzlich von fremden Chatpartnern angeschrieben werden. Cybergroomer gaukeln etwa gleiche Interessen vor, fragen nach der Adresse, ob die Webcam an ist oder die Eltern zuhause sind. Überhaupt sei es eine gute Richtschnur, sich online so zu verhalten, wie man es auch im echten Leben tun würde. Michael Hepp betonte, wie wichtig ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist, da die Eltern immer die ersten Ansprechpartner der Jugendlichen sind.