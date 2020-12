Schüler drehen einen Film über ihr Studienkolleg

Das Studienkolleg St. Johann Blönried möchte Außenstehenden auch in Zeiten von Abstands- und Hygienebestimmungen einen Einblick in das Schulleben bieten. Aus diesem Grund plant die Schule, einen eigenen Film zu drehen. Interessierte können sich bald von zwei Schülern des Studienkollegs über das großzügige Schulgelände, die frisch renovierten Fachräume und die gern besuchten Räume des Tagesheims führen lassen. „Eine Krise erfordert eben kreative Lösungen“ sagt Schulleiter Klaus Schneiderhan, der sich für das Projekt einsetzt. An Kreativität mangelt es am Studienkolleg keinesfalls. Das erkennt man schon daran, dass die Gestaltung in den Händen von Pierre Groll liegt, der mit seinen Theaterproduktionen viel Erfahrung mitbringt. Der Film soll zeigen, dass die Türen der Schule für Interessierte stets offen stehen. Auch die SMV der Schule passt ihre Projekte den aktuellen Gegebenheiten an. Statt über die AHA-Regeln lange traurig zu sein, zeigen die Schüler Sportsgeist und rufen einen Wettbewerb ins Leben: Gesucht wird der „mit Abstand beste Zusammenhalt“. Die Schüler sind angehalten, ein Video einzusenden, in welchem sie darstellen, wie dieser Zusammenhalt mit Abstand aussehen kann. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt und das Team, welches das einfallsreichste Video einsendet, erhält einen Preis. „Die Schüler sind trotz zahlreicher Einschränkungen mit fröhlichem Eifer bei der Sache. Das motiviert und bereitet Freude.“ sagt ein SMV-Lehrer.