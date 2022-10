Schüler des Studienkollegs St. Johann singen, spielen und tanzen

Unter dem Motto „Abi-TV: 8 Jahre gute Unterhaltung“ präsentiert die Jahrgangsstufe 2 des Studienkollegs St. Johann in Blönried am kommenden Wochenende ein unterhaltsames Abendprogramm mit Musik, Theaterszenen und Tanzeinlagen. Die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs planen, organisieren, singen, spielen und tanzen das gesamte Programm selbst. Das teilt die Schule mit.

Wann die Aufführungen stattfinden

Laut Ankündigung verspricht das abwechslungsreiche Programm einen amüsanten Abend mit viel Musik in der Kulturhalle Blönrieds. Die Aufführungen finden am Freitag, 21. Oktober, und Samstag, 22. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Eine Kartenreservierung ist möglich per E-Mail an musikalischer.abend22@gmail.com