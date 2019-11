Schokoladen-Werkstatt öffnet am Freitag

Für alle Vorlesetermine mit anschließendem Besuch der Ausstellung und Schokoladen-Werkstatt am Freitag, 15. November, ist eine Anmeldung erforderlich, die Plätze sind begrenzt. Für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren startet die Veranstaltung ab 15.30 Uhr, Sechs- bis Achtjährige ab 14.30 Uhr und Kinder ab acht Jahren sind ab 16.30 Uhr dran, die Vorlesezeit für Erwachsene starten um 17.30 Uhr. Die Teilnahme an der rund zweistündigen Veranstaltung kostet drei Euro. Die Schautafeln der Ausstellung sind bis voraussichtlich Ende Januar während der regulären Öffnungszeiten bei freiem Eintritt zu sehen – Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch bis Freitag 13 bis 18 Uhr und Samstag/Sonntag/Feiertag von 10 bis 18 Uhr, Weihnachten/Silvester/Neujahr geschlossen. Wer die Schokoladen-Werkstatt besuchen will, muss sich allerdings anmelden. Termine dafür sind immer freitags um 14.30 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags um 10.30, 13 und 15.30 Uhr. Die Teilnahme kostet drei Euro. Weitere Gruppentermine auf Anfrage. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info entgegen unter Telefon 07525/934203 oder per E-Mail an info@aulendorf.de