Schönstattzentrum ruft auf: Raus aus der Schockstarre, rein ins Gebet

Der Bad Waldseer Maskenschnitzer Norbert Madlener und seine Frau Yvonne eröffnen am Samstag, 15. August, ihr Ladengeschäft „Hölzlie & Stöfflie“ in der Bad Waldseer Altstadt. Während Corona für den ein oder anderen Einzelhändler und Gastronom das Aus bedeutet, bot sich dem Ehepaar dadurch eine Chance, die sie kurzerhand am Schopfe packten und ihren Traum vom eigenen Laden innerhalb von sechs Wochen in die Tat umsetzten.

Narrenzünfte erteilen Aufträge Stolz und voller Freude stehen die Madleners mit ihren beiden Jungs Paul und ...