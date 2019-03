Schnelles Internet verspätet sich erneut

Der Start des schnellen Internets in Tannweiler verzögert sich erneut. Wie die EnBW-Tochterfirma Netcom BW aus Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, kann der zuletzt geplante Inbetriebnahmetermin zum 29. März nicht eingehalten werden. Es ist nicht die erste Verzögerung im Zuge des Breitbandausbaus für den Weiler nahe Aulendorf.

Im Auftrag der Stadt Aulendorf hat der kommunale Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg unter anderem auch den Breitbandausbau für Tannweiler in die Hand genommen. Den Betrieb der neuen Glasfaserleitung vergab der Verband an den Internetanbieter NetcomBW. Ursprünglich in Betrieb gehen sollte die Glasfaserleitung vor knapp einem Jahr, im April 2018. Da es aber zunächst sowohl beim Ausbau, als auch beim Anschluss der neuen Leitung an die überregionale Datenautobahn einer internationalen Trägerfirma Probleme gab, verzögerte sich der Startschuss immer wieder.

Bis März wird es nichts

Den Vertrag mit der Trägerfirma hat die NetcomBW mittlerweile eigenen Angaben zufolge abgeschlossen. Allerdings, so teilt das Unternehmen weiter mit, konnten die noch ausstehenden Bauarbeiten witterungsbedingt im Januar und Februar nicht umgesetzt werden. Der nötige Übergabeschacht habe aufgrund des starken Schneefalls nicht gesetzt werden können. „Daher wird die Inbetriebnahme leider nicht wie geplant im März stattfinden können, auch wenn mit Hochdruck an der Fertigstellung gearbeitet wird.“

Dazu, wann der Schacht nun tatsächlich gebaut, die Kabel verlegt werden und die Trägerfirma den Anschluss scharf schaltet, liegen noch keine Angaben vor. Auch, in wie fern die nahe L285 zwischen Reute und Aulendorf von den abschließenden Bauarbeiten beeinträchtigt sein wird, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.

Bis Ende April soll’s klappen

Die NetcomBW hat indes auf ihrer Homepage die Verfügbarkeitsprüfung für Tannweiler aktualisiert. Dort heißt es nun: „Die Inbetriebnahme ist bis zum 30.04.2019 geplant.“ Sollte dieser Termin haltbar sein, könnten interessierte Tannweiler dann Verträge mit der NetcomBW über schnelles Internet abschließen und sollen dann mit Bandbreiten zwischen 16 bis 50 Megabit pro Sekunde surfen können.

Nach Auskunft des Zweckverbands handelt es sich bei den Verzögerungen in Tannweiler um einen Ausnahmefall: es haben noch an keiner anderen Stelle solche Schwierigkeiten beim Anschluss an eine Fremdleitung gegeben.