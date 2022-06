Schlosserlebnistag lockt am 19. Juni nach Aulendorf

Schlosserlebnistag am 19. Juni: Der Eintritt ins Schloss kostet für Kinder drei und für Erwachsene fünf Euro. Eine Familienkarte kostet zehn Euro. Der Preis für Schlossführung beträgt vier Euro.

Die Burgen- und Schlösserregion Oberschwaben-Allgäu lädt am Sonntag, 19. Juni, zum landesweiten Schlosserlebnistag unter dem Motto „tierisch gut“ ein. Mit dabei ist das Schloss Aulendorf. Dort gibt es „tierisch“ gute Familienmärchen mit Märchenerzählerin Sigrid Maute, wie die Stadt Aulendorf bekannt macht. Zudem können Interessierte das Aulendorfer Kulturdenkmal bei einer Schlossführung von seiner ältesten Seite kennenlernen. Die Ausstellung „Faszination Kristalle“ kann überdies besucht werden.

Mehr als 1000 Exponate und ein Nachbau des größten Kristalls der Welt

In den prunkvollen Schlossräumen läuft derzeit die Ausstellung „Faszination Kristalle“, die nach Angaben der Stadt am Schlosserlebnistag mit Augen und Händen erforscht und experimentiert werden kann. Mehr als 1000 außergewöhnliche Exponate sind in der Ausstellung zu entdecken, auch ein Nachbau des größten Kristalls der Welt aus Mexiko, teilt die Stadt mit.

An mehreren Mitmach- und Mikroskopiestationen können Interessierte die charakteristischen Eigenschaften von Mineralen erkunden. Härte, Glanz, Strichfarbe, magnetische Reaktion oder elektrische Leitfähigkeit – all dies seien Merkmale, die bei der Bestimmung von Mineralen wichtig sind.

Zehn übergroße Kristallmodelle – vom Würfel bis zum Oktaeder – geben nach Angaben der Stadt bei der Ausstellung einen Einblick in die Vielfalt der Kristallformen. Maßbänder, Winkelmesser stehen für die kleinen Forscher bereit. Zudem kann gestaunt werden, denn ein 344 Kilogramm schwerer Amethyst ist ebenfalls zu sehen.

Die Märchen mit Sigrid Maute gibt es am Schlosserlebnistag jeweils um 11, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr zu hören. Wer sich für eine Schlossführung interessiert, kann um 10.30 Uhr daran teilnehmen.

Am Samstag ist Flohmarkt

Für alle, die an diesem Wochenende noch mehr Abwechslung suchen: Am Samstag, 18. Juni, findet von 10 bis 17 Uhr ein Flohmarkt statt. Im Rahmen der Aktion „Aulendorf kann Nachhaltig“ ist einmal pro Monat ein Flohmarkt in der Innenstadt. Die Standgröße beträgt einheitlich drei Meter und die Teilnahme kostet 15 Euro, wie die Stadt bekannt macht. Anmeldung unter: susanne.krause(@)aulendorf.de.