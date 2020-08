Schlossbrauerei lockt mit Livemusik

Im Biergarten der Aulendorfer Schlossbrauerei gibt es am Freitag, 28. August, ab 19 Uhr wieder einen Feierabend-Hock. Der Aulendorfer Brauer Flo Angele hat dieses Mal die Band Unplaqued Prochecked eingeladen, heißt es in der Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei, bei Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung um eine Woche verschoben.

Flo Angele mache nicht nur als Brauer sondern auch als Kulturschaffender von sich reden – sei es mit Kulturveranstaltungen in seiner Spielerei, der Veranstaltung „Picknick im Park“ oder seinen Filme in den sozialen Netzwerken. Obwohl ihn Corona als Veranstalter derzeit vor enorme Herausforderungen stelle, gibt es im Sommer immer freitags in Aulendorf den Feierabend-Hock. Dabei spielen Musikanten aus Aulendorf und Umgebung für die Gäste von 19 bis 22 Uhr auf und bringen jede Woche ein abwechslungsreiches Programm in den Biergarten am Park.

Diesen Freitag bietet die Band Unplaqued Prochecked eine musikalische Mischung aus eigenen Songs und den Hits der vergangenen Jahrzehnte. Pure Spiellaune, eine Vielzahl von akustischen Instrumenten sowie interessante Geschichten aus der Rock- und Popmusik garantieren einen abwechslungsreichen Abend, heißt es abschließend.