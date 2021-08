Rettungsdienst und Polizei sind in der Donnerstagnacht gegen 23 Uhr zu einem handfesten Streit in Aulendorf ausgerückt.

Zwei Männer waren nach Angaben der Polizei mit einem Dritten wegen eines Fahrrades in Streit geraten. Es kam zu einem Schlagabtausch, wobei ein 34 Jahre alter Beteiligter so verletzt wurde, dass ihn der Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus brachte. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Körperverletzung.