Eine Schlägerei am Bahnhof in Aulendorf unter Beteiligung mehrerer Personen wurde der Polizei am Freitag gegen 17.37 Uhr gemeldet. Wie die Polizei am Sonntag in ihrem Bericht mitteilte, wurden lediglich zwei alkoholisierte 18-jährige angetroffen, die offensichtlich in die Auseinandersetzung verwickelt waren. Die beiden anderen Beteiligten hatten den Bahnhofsbereich bereits verlassen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8030 in Verbindung zu setzen.