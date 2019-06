„Schirmer Reisen“ gewinnt die Rallye Zolli-Dakar

Zollenreute - Die Narrenzunft Schindelbach-Zollenreute hat am Samstag zum fünften Mal zu ihrem beliebten Sommerevent, der Geschicklichkeits-Rallye Zolli-Dakar eingeladen. „Dieser Weg wird kein leichter sein“, lautete das Motto. 16 kostümierte Gruppen, die alle ein unmotorisiertes Gefährt dabei haben mussten, verwandelten die 5,5 Kilometer lange Rundstrecke in einen bunten Geschicklichkeitsparcours, der einem Fasnetsumzug in nichts nachstand. Start und Ziel war der Bolzplatz in Esbach bei Zollenreute.

Dort trafen Obstsalat-Früchte auf den Rotkäppchen-Vernichtungstrupp, der Doraweible-Stammtisch auf die Hemdglonker, die Bad Teachers auf Beartastic 6, das Chaosteam auf Realitätsverlust und weitere Gruppen. Teams befreundeter Narrenzünfte waren ebenso am Start wie die Freiwillige Feuerwehr aus Rottum oder lose Gruppierungen von Freunden. Gleich drei Teams stellte der Sportclub aus dem benachbarten Blönried.

Als Seniorinnen mit Rollatoren traten die Titelverteidiger Therafit-Jumpers an. Trotz Betreuung durch einen begleitenden „Zivi“ landeten sie dieses Mal auf dem fünften Platz, was eventuell am raschen Alterungsprozess lag. Das Team Camper der Narrenzunft Karsee hatte nicht nur zwei Bollerwagen zum Minicamper umgebaut, sie waren in weiser Voraussicht mit echten Wohnwagen angereist, um die Abschlussparty richtig genießen zu können.

Punkte für Häs und Gefährt

„Bitte dreht keine wegweisenden Pfeile um“, appellierte Mitorganisator Thomas Kappler an die Fairness der Teilnehmer, bevor er sie auf die Strecke schickte. Dort waren verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Dabei war neben Kraft und Geschicklichkeit vor allem Teamwork gefragt. Alle Aufgaben hatte das Organisationsteam im Vorfeld selbst getestet. An den Stationen stoppten Helfer die Zeit und vergaben zudem Punkte für Häs und Gefährt. Dafür hatten manche Gruppen sogar eine kleine Aufführung vorbereitet. So kamen die Stationsbetreuer etwa in den Genuss eines Rummelplatzbesuches. „Bitte aus dem Gefahrenbereich zurücktreten, das Karussell startet jetzt“, erklang es aus dem Lautsprecher und dann drehten sich menschliche Lebkuchenherzen, Boxautos, Luftballon- und Popcornverkäufer, der starke August und ein waschechter Leierkastenspieler zu stilechter Rummelplatzmusik als Kettenkarussell.

Andere Gruppen formten eine Pyramide und die „He do brennt‘s aber lichterloh“-Mädels starteten gar einen Löschangriff. So hatten sowohl Teilnehmer als auch die vielen Helfer der veranstaltenden Zunft eine Riesengaudi. Auch wenn das Vorwärtskommen auf dem schattigen Waldweg Richtung Schussen sehr beschwerlich war und sogar ein Gefährt mit Deichselbruch auf der Strecke blieb, freuten sich alle über die in der Schussen gekühlten Getränke.

Nach den abschließenden Spielen am Abend auf dem Bolzplatz standen die Sieger fest. Die meisten Punkte und damit den Wanderpokal konnte mit „Schirmer Reisen“ die Narrenzunft aus Bergatreute erspielen. Die Gruppe Känguru (Sportler aus Aulendorf und Altshausen) erhielt für ihr riesiges trojanisches Holzpferd mit aufklappbarem Innenraum die Auszeichnung für das beste Gefährt. Die Rummelplatzfiguren der Schussentäler Schalmeien mit ihrem Kettenkarussel „Merry Go Round“ wurden für das beste Kostüm ausgezeichnet.