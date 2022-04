Schilder-Zerstörung sorgt für Ärger in Aulendorf

Sinnlose Zerstörungswut: So könnte der andauernde Schilder-Vandalismus in Aulendorf kurz zusammengefasst werden. Immer wieder werden Hinweisschilder vor der Unterführung in Richtung Tiergarten beschädigt. Damit das nun endlich endet, hat die Stadt Aulendorf eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgelobt.

Verbogen, beschädigt, abgerissen

Zum wiederholten Mal haben sich Unbekannte am Wegweiser zur Adventure Golf-Anlage sowie an den Fahrradwegweisern zu schaffen gemacht. Mal sind die Schilder verbogen, mal beschädigt, mal abgerissen. „Diese Beschädigungen sind sehr ärgerlich, da unnötig Arbeitszeit und hohe Kosten aufgebracht werden müssen“, teilt die Aulendorfer Stadtverwaltung mit.

Belohnung für Hinweise ausgelobt

Wer für den Vandalismus verantwortlich ist, ist derzeit nicht bekannt. Und so hat die Stadt Aulendorf Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet. Doch damit nicht genug. Um, dem Treiben ein Ende zu setzen, hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, „die Suche nach den Verursachern aktiv anzugehen“. Und so zahlt die Stadt für Hinweise, die zu den Vandalen führen, eine Belohnung in Höhe von 100 Euro aus.

Wer etwas weiß, kann sich melden

Wer etwas zur Aufklärung des Schilder-Vandalismus beitragen kann, wird gebeten, sich an die Aulendorfer Stadtverwaltung zu wenden – entweder per E-Mail an tanja.nolte@aulendorf.de oder per Telefon 07525 / 934108.