Schüler zeigen Kreativität und handwerkliches Können

Mit einem feierlichen Gottesdienst hat am 21. Juli das diesjährige Schulfest in Blönried begonnen. Den zahlreichen Besuchern wurde laut Pressemitteilung ein buntes Programm mit vielfältigen Präsentationen geboten.

Für die Schüler ist das Schulfest der Abschluss ihrer Projektwoche. Die Projekte hätten Kreativität, Sportlichkeit, handwerkliches Können, technisches Know-how, Musikalität, Spiritualität und Teamfähigkeit gefördert. So präsentierten mehrere Projekte ihre kreativen Ergebnisse in Ausstellungen. Im Projekt „Upcycling“ wurden unter anderem Taschen gezeigt, die aus Tetrapacks entstanden sind. Das Projekt „Papier“ stellte selbst geschöpftes Papier vor, und aus dem Projekt „Bücherfalten“ wurden Kunstobjekte gezeigt. Die Schüler des Kneipp-Projektes boten einen Parcours im Schulhaus an.

Im Eingangsbereich duftete es laut Mitteilung nach den selbst hergestellten Kosmetikprodukten aus den Projekten „DIY-Kosmetik“ und „Bee Happy“. Tanz AG und Unterstufentheater AG zeigten jeweils ihr Können in gut besuchten Aufführungen. Für die kleinsten Besucher hatte Thomas Beck, ehemaliger Leiter der Theater AG, zusammen mit einigen Schülern der Jahrgangsstufe eins ein Kasperle-Theater vorbereitet. Das Projekt „Selbstverteidigung für Mädchen“ zeigte, was sie in der Woche gelernt hatten.

Für Technik-Begeisterte gab es ein Elektronik-Projekt, das Alarmanlagen baute. Ein weiteres technisches Projekt nahm den Jahrestag der ersten Mondlandung zum Anlass und führte seine Raketen vor. Das Projekt „Imkerei“ präsentierte eine Ausstellung und bot Führungen zu den Bienenstöcken an. Und Teilnehmer der Studienfahrten nach Spanien, Wien und Rom präsentierten ihre Reisen, genauso wie Achtklässer der Frankreichfahrt. Eine Gruppe der „Cajon“-Bauer spielte zusammen mit einigen Gitarristen vom Projekt „E-Gitarre“ bei der Schlussveranstaltung auf der Bühne.

Im Festzelt vor der Schule habe es außer Speis und Trank auch einen Hörgenuss dank einiger Instrumentalisten vom Musikverein Blönried-Zollenreute gegeben, heißt es. Eine lange Tradition sei die Tombola am Blönrieder Schulfest. Der Erlös aus dem Losverkauf geht in diesem Jahr an ein Steyler Missionarsprojekt in Ghana, das von Pater Nicholas Aazine (SVD) geleitet wird. In den ländlichen Gegenden von Ghana unterstützen die Steyler Missionare die Ausbildung von Hilfslehrern und den Kauf von Lernmaterial, damit die Kinder nicht wegen Lehrermangel nicht zur Schule können.