Schüler treten mit Solostücken auf

Der Neigungskurs Musik des Studienkollegs St. Johann in Blönried hat am Dienstagabend vor Publikum ihr Abitur-Programm präsentiert.

Nervosität war den fünf Musikern laut Pressemitteilung nicht einmal anzumerken. Aber die Spannung in Richtung fachpraktisches Abitur in der kommenden Woche steige. Einmal vor Publikum mit den Stücken solistisch aufzutreten, war die Herausforderung an die Abiturienten. Thomas Thanner am Horn, Vanessa Schmid an der Querflöte, Teresa Schmid an der Klarinette, Ralph Guist am Schlagwerk und Laurena Rapp mit Gesang boten eine Stunde quer durch die Epochen der Klassik.