Schüler machen mit bei „Aulendorfer für Aulendorfer“

Die Schule am Schlosspark sammelt wieder Lebensmittel für die Aktion „Aulendorfer für Aulendorfer“. Susanne Kaltenbach unterstützt diese Aktion tatkräftig mit ihren Schülern der Sozial-AG, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch in anderen Schulen und Kindergärten in Aulendorf werden die Kinder und Jugendlichen daran erinnert, dass nicht alle Menschen auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dass aber mit Solidarität doch so manche Not gelindert werden kann. Bis Samstag, 1. Dezember, besteht noch die Möglichkeit haltbare Lebensmittel und Drogerieartikel in den mit gelben Hinweisschildern gekennzeichneten Aulendorfer Geschäften oder in der Schule am Schlosspark abzugeben.