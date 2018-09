Schüler lernen in digitalen Klassenzimmern

Der Schulbetrieb an der Schule am Schlosspark in Aulendorf läuft. Dazu gibt einige Veränderungen – infrastrukturell wie personell. Wie die Schule mitteilt, wurden die Sommerferien genutzt, um Baumaßnahmen in den Ebenen 1 und 3 voranzutreiben. So wurden die Toiletten verlegt und saniert, eine behindertengerechte Toilette eingebaut sowie ein Fluchtweg im Brandfall des früheren Realschulanbaus installiert. Die Feuerschutzwand zwischen Anbau und Hauptfoyer soll in Kürze angebracht werden.

Vollständig digitalisiert sind nun drei weitere Klassenzimmer in Ebene 1, schreibt die Schule in ihrem Presseschreiben. Ende des Schuljahres 18/19 wird dann die Ebene 0 erneuert, mit neuen Räumen für die Schulsozialarbeit, Technik und Kunst.

Auch im Kollegium gab es Veränderungen, so wurde Lehrerin Nadine Fitschen nach elf Jahren Lehrtätigkeit vor allem in den Fächern Englisch und Französisch verabschiedet. Wieder zurück im Kollegium nach ihrer Elternzeit ist Martina Maucher, die vor allem Deutsch und Musik unterrichtet. Neu in Aulendorf ist Theresa Ruppert die von der Werkrealschule Aichstetten kam und die Fächer AES und Biologie unterrichten wird. Sebastian Frey wird mit einem kleinen Deputat das Kollegium unterstützen, hauptsächlich wird er als neuer Leiter des Kreismedienzentrums in Ravensburg arbeiten. Die vakante Stelle des Schulseelsorgers besetzt nun Pfarrerin Birgit Schmogro, die auch evangelische Religion unterrichten wird.

Die fast 400 Schüler werden in diesem Schuljahr in 19 Klassen unterrichtet. 39 Lehrer bereiten die Kinder auf den jeweiligen Schulabschluss vor.

Die neuen Fünftklässler haben die Kennenlernwoche abgeschlossen, mit Schulhausrallyes und erlebnispädagogischen Spielen. Diese Orientierungsphase endet am Freitag, 12. Oktober, mit dem Starterfest ab 16 Uhr.