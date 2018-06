Schüler lernen französische Lebensart und Kultur kennen

Vom 7. bis 15. Juni haben 20 Schüler des Gymnasiums Aulendorf im Rahmen eines Schüleraustauschs ihre französische Partnerstadt Conches-en-Ouche besucht. Wie auch in den vergangenen Jahren seien sie herzlich von den Gastfamilien empfangen und aufgenommen worden, teilt die Schule mit.

Die Aulendorfer hätten sich interessiert und motiviert gezeigt, am Leben in den Familien teilzunehmen und das Nachbarland kennenzulernen, heißt es. Begleitet von ihrer Französischlehrerin Monika Gräßer und dem ehemaligen Kollegen Lothar Maucher besichtigten sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Region und nahmen am französischen Schulunterricht der Partnerschule teil.

Am ersten Tag wurden die Achtklässler von Monsieur Châteaugiron, dem Schulleiter des Collège Guillaume de Conches, begrüßt und mit heißer Schokolade und Croissants gestärkt. Nach einer informativen Stadtführung hieß sie der stellvertretende Bürgermeister, Jérôme Pasco, im Rathaus willkommen. In seiner Rede betonte er das Privileg der Schüler, mittels des Austauschs eine andere Kultur kennenlernen zu dürfen, um so Mauern einzureißen, wo andere sie errichten wollen. Monika Gräßer bestätigte die Bedeutung des Austauschs, der zur Völkerverständigung und zur Aufrechterhaltung des europäischen Friedens beitrage. Vom Komitee der Städtepartnerschaft gab es als Andenken ein persönliches Geschenk für jeden Schüler.

Madame Deméautis, Deutschlehrerin des Collège, hatte nach Angaben der Schule ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das die folgenden Tage gestaltete. Die Gruppe machte Fahrten in die Städte Paris und Rouen, und fuhr gemeinsam mit den französischen Schülern ans Meer zu Frankreichs größtem Containerhafen in Le Havre, um auf diese Weise Land und Leute besser kennenzulernen. Dabei habe das teilweise etwas regnerische Wetter der guten Laune der Schüler nichts anhaben können, heißt es.

Abgerundet wurde das Programm von einem gemeinsamen Sportprogramm und einer Party mit französischen Köstlichkeiten. Bereichert durch viele neue Erfahrungen, freuen sich die Schüler nun auf den Gegenbesuch der Schüler aus Conches im kommenden Schuljahr, um auf diese Weise die deutsch-französische Freundschaft zu vertiefen.