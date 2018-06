Schüler bringen Flüchtlingen Mülltrennung bei

Die 8. Klasse der Werkrealschule der Schule am Schlosspark hat mit den syrischen Flüchtlingen im ehemaligen Alten- und Pflegeheim ein Projekt zur Mülltrennung gemacht. Wie das BUS, das die Aktion unterstütze, mitteilt, war Ziel der Aktion am vergangenen Donnerstagmorgen, den Bewohnern das Ravensburger Mülltrennungssystem zu erläutern und dieses System auch im Flüchtlingsheim einzuführen.

Dazu hatten sich die Schüler unter Anleitung ihrer Lehrerin Annette Kammel ein Farbsystem für eine klare Beschilderung überlegt. Im Unterricht hatten sie Hinweisschilder für Glas, Dosen, Papier und Plastikverpackungen hergestellt und mitgebracht. Die Schilder sind mit Verpackungsbeispielen und Bildern beklebt, um auf einen Blick deutlich zu machen, wo welche Verpackung hingehört. Die BUS-Stadträtinnen Karin Halder und Christine Vogt hatten farblich passende Boxen besorgt, in denen der wiederverwertbare Abfall in Zukunft auf jedem Stockwerk gesammelt wird.

Die Bewohner und die Schüler versammelten sich zusammen im Gemeinschaftsraum des zweiten Stockwerkes und erklärten anschaulich das System, indem sie mitgebrachten Verpackungsmüll in die einzelnen Sammelboxen sortierten. Einer der syrischen Flüchtlinge, der schon gut Deutsch spricht, übersetzte.

Im Anschluss daran gab es noch ein gemeinsames Frühstück mit Tee und Zopfbrot. Ein Syrer, der im Haus bisher für die Müllentsorgung zuständig ist, wird in Zukunft auch die Leerung der Boxen in die passenden Container für Altglas, Dosen, Papier und Plastik übernehmen. Damit sei ein weiterer Schritt in Richtung Integration gemacht.