Schüler bauen Berührungsängste ab

Gemeinsam motorische Probleme lösen, das ist eine Aufgabenstellung beim Klettern. Dieser Aufgabe stellten sich nun Schüler der Geschwister-Scholl-Schule des KBZO aus Weingarten und der Klettergruppe „Squirrels“ der Schule am Schlosspark aus Aulendorf. Begleitet wurden die Schüler aus Weingarten von ihren Lehrern Andreas Deininger und Burkhard Richter beim Besuch an der schuleigenen Kletterwand der Schule am Schlosspark.

Nach einer kurzen Einweisung durch Lehrer Ruben Waidelich nahmen die Aulendorfer die Gäste „an die Leine“ und sicherten sie beim Topropeklettern, geht aus der Pressemitteilung weiter hervor. Beide Sonderschullehrer seien erfreut gewesen, dass sich die Kinder total offen und hilfsbereit zeigten und sich gegenseitig halfen. Nach der zweistündigen Kletterzeit wurde abgebaut und die Schüler aus Aulendorf planen bereits den Gegenbesuch.

Diese schulische Kooperation basiert auf einer jahrelangen Zusammenarbeit der Abschlussklassen, erklärte Schulleiter Christof Lang das Zustandekommen dieser Begegnungsmaßnahme. Nach dem Wegfall des sogenannten „TOP SE“ im neuen Bildungsplan der Realschulen würden solche Kooperationen gewünscht und gefördert. Diese Maßnahme des Kultusministeriums habe das Ziel, Treffen zwischen Schülern mit und ohne Handicap aus verschiedenen Schularten über Tage, Wochen oder Monate zu ermöglichen.

Die Freude der teilnehmenden Schüler spreche für einen ersten Erfolg dieser Initiative. Eine weitere Kooperation aus dem Schulprofil der Schule am Schlosspark ist laut Schulleiter Lang im Fach Musik mit der Bläserklasse geplant.