SC Blönried sichert sich den nächsten Bezirkspokalsieg

Gegen die SG Dettingen haben die Fußballerinnen des SC Blönried den Finalerfolg aus dem vergangenen Jahr wiederholt und sind erneut Bezirkspokalsieger. Das Finale gewann der Club aus der Regionenliga 5 gegen den Bezirksligisten aus dem Ortsteil von Ehingen mit 3:1 (3:0). Jasmin Eisele traf doppelt, Ann-Kathrin Scham einmal.

Vor etwa 150 Zuschauern begann der Gastgeber Dettingen defensiv und versuchte so, die Blönrieder nicht ins Spiel kommen zu lassen. Dies gelang etwa 15 Minuten, bis sich Blönried auf diese Spielweise eingestellt hatte. Zunächst schoss Theresa Badstuber aus 20 Meter knapp am Dettinger Tor vorbei, Jasmin Eisele scheiterte kurz darauf an SG-Torhüterin Lena Sautter. Auch Lena Zimmermann verfehlte aus der Distanz knapp das Tor. Blönried näherte sich aber laut Mitteilung immer mehr an, nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurde der Ball schnell auf Jasmin Eisele gespielt, die zu Ann-Kathrin Scham weiterleitete. Den Schuss aus zwölf Metern wehrte Verena Richter auf der Linie ab. Nach 30 Minuten fiel jedoch das verdiente 1:0 für Blönried. Tanja Hugger spielte den Ball über die aufgerückte Abwehrreihe, Eisele traf im zweiten Versuch. Blönried sorgte noch vor der Halbzeit für die Vorentscheidung. Zunächst hämmerte Eisele den Ball nach Vorlage von Nicole Metzler aus spitzem Winkel ins Tor, dann schob Scham den Ball mit links zum 3:0 ins Tor.

Überraschender Ehrentreffer

Zwar kam Dettingen deutlich verbessert aus der Pause und war nun offensiver, Torchancen gab es zunächst aber weiter nur für Blönried. Ann-Kathrin Scham und Sabrina Gentner verpassten aber das vierte Tor. Nach 55 Minuten hatte Dettingen die erste Möglichkeit, der Distanzschuss klatschte auf die Latte. Die Partie flachte nun merklich ab, Eisele scheiterte noch einmal an Torhüterin und Pfosten. Etwas überraschend kam Dettingen durch Annika Barth noch zum Ehrentreffer.