Sandäcker III soll neu geplant werden

Die Stadt Aulendorf muss aufräumen – und zwar im Gewerbegebiet Sandäcker. Genauer gesagt muss die Stadt den dortigen Bebauungsplan ändern. Denn so, wie er derzeit ist, ist er sehr wahrscheinlich ungültig. Das Thema ist nicht neu. Bereits 2008 hatte sich die Stadt aufgemacht, den Plan zu ändern. Jetzt wurde es drängend, denn die Firma Heydt will dort Aushub aufbereiten und baut am Rand des Gebiets bereits eine Abstell-, eine Maschinenhalle und Lagerfläche. Der Bau wurde bereits 2017 genehmigt, was noch aussteht ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung durch das Landratsamt – und das will zuerst einen rechtssicheren Bebauungsplan sehen. Jetzt hat sich der Gemeinderat mit der Thematik befasst.

Unzulässige Einschränkungen im Bebauungsplan

In Industriegebieten sollen störende und andernorts nicht zulässige Betriebe Platz finden. Eigentlich. In Aulendorf allerdings ticken die Uhren anders. Dort gibt es einen 1999 aufgestellten Bebauungsplan für den Gewerbe- und Industriepark Sandäcker III, der im südwestlichen Bereich genau das ausschließen soll. Erheblich belästigende Gewerbebetriebe sind dort damit verboten. Diese Einschränkung ist für ein explizit als Industriegebiet geplantes Gelände allerdings nicht zulässig. Die Stadt geht davon aus, dass es in einem Rechtsstreit darauf hinaus laufen würde, dass der Bebauungsplan nichtig ist.

Das Thema ist nicht neu: bereits als sich 2008 eine Bauschuttrecyclingfirma dort ansiedeln wollte, sollte der Bebauungsplan geändert werden. Dazu kam es dann aber nicht. Als die Firma Insolvenz anmeldete, verlief das Änderungsverfahren im Sande.

Mittlerweile hat die Firma Heydt das Gelände gekauft. 2017 erteile das Landratsamt eine Baugenehmigung für Errichtung einer Abstellhalle für Abholmulden, die Errichtung einer Maschinenhalle sowie für Flächen zum Abstellen von Containern und Lagerflächen für Kies. Laut Sitzungsvorlage war die damalige Baugenehmigung ein Teilschritt in der Realisierung eines Anlagenbetriebs für Aufbereitung und Umschlag von Baurestmassen, der nach der Erteilung einer bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung in Betrieb gehen sollte. Die Verwaltung hält den Betrieb für grundsätzlich genehmigungsfähig.

Lösung: Heydt-Gelände wird ausgegliedert

Jetzt allerdings will sie eine rechtssichere Genehmigungsgrundlage herstellen und den fehlerhaften Bebauungsplan loswerden. Da das Gebiet teilweise mit Gewerbebetrieben und betriebsbezogenen Wohnungen bebaut ist, sei es kaum mehr möglich am ursprünglichen Plan eines Industriegebiets festzuhalten. Deshalb will die Stadt versuchen dort nun ein reines Gewerbegebiet festzusetzen. Das Problem: die von der Firma Heydt geplante Bauschuttrecycling-Anlage wäre in einem reinen Gewerbegebiet nicht zulässig. Einmal davon abgesehen, dass die Änderung des Bebauungsplans in dem Gebiet ein eher langwieriges Verfahren erwarten lässt. „Es ist fast nicht zumutbar, dass die Firma Heydt eineinhalb Jahre auf eine Genehmigung warteten muss“, befand Bauamtsleiterin Karin Schellhorn ob der offenbaren Verwaltungsfehler der Vergangenheit.

Um dem Dilemma zu entgehen, hat die Verwaltung nun folgendes vorgeschlagen: das Heydt-Gelände wird ausgegliedert und dafür ein gesonderte vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Damit dürfte das Vorhaben der Firma realisierbar sein. Gleichzeitig startet die Stadt in ein Verfahren, um den restlichen Bebauungsplan zu ändern und das Gebiet als Gewerbegebiet festzusetzen. Damit könnten bestimme Betrieb dort weiter ausgeschlossen sein und endlich Rechtssicherheit hergestellt werden. Dass es zu diesem Verfahren noch Diskussionsstoff geben wird, ließ der Gemeinderat durchblicken.

Vorhabenbezogene Bebauungspläne werden normal vom Vorhabenträger bezahlt, aber aufgrund Vorgeschichte befand Bürgermeister Matthias Burth vor, „dass man das dem Grundstückseigentümer nicht zurechnen kann“. Entsprechend teilen sich Stadt und die Firma Heydt nun die Kosten. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die entsprechenden Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne.