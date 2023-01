Sammeln für den Narrensamen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit dem 11. Januar sind Ehrenzunftrat H. Theoboldt und Neu-Narrenvater W. Weber wieder im Namen der Narrenzunft Aulendorf zum Wohle des Narrensamens im Städtle unterwegs. Sie sammeln Spenden für unsere kleinsten Narren. Seit vielen Jahren spenden Aulendorfer Betriebe und Einwohner für die Förderung des Nachwuchses. Wolfgang Weber löst in diesem Jahr Alfred Ohlinger ab, der das Sammleramt schon über Jahrzehnte ausgefüllt hat. Das gesammelte Geld fließt in die Geschenke, die der Burggraf mit seinem Gefolge am Mittwoch vor und am Gumpigen Donnerstag selbst in alle Kindergärten der Stadt und der Ortsteile bringt. Auch beim Kleinkinderball werden Geschenke verteilt und in alle weiteren Aktionen der Zunft, die mit den kleinen Mäschkerle zu tun haben, die die Fasnet und das Brauchtum erst noch kennenlernen müssen, wird dieses gesammelte Geld investiert. Selbstverständlich können auch alle anderen unter info@narrenzunftaulendorf.de spenden, die nicht direkt von den beiden Sammlern angesprochen werden. Spendenbescheinigungen werden selbstverständlich auch ausgestellt. Die Narrenzunft Aulendorf dankt närrisch allen Spendern und natürlich den beiden unermüdlichen Sammlern.