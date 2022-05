Sammelaktion am Gymnasium Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine weitere Spendenaktion fand letzte Woche statt: Michi Deffaa aus Röhren fuhr bereits zum vierten Mal privat organisiert bis an die Grenze der Ukraine, um Hilfsgüter abzugeben. Dort werden die Spenden direkt verteilt – momentan fliehen viele Ukrainer aus den umkämpften Gebieten und brauchen dringend Lebensmittel, Medikamente, aber auch Sanitärartikel und Spielsachen. Die Kämpfe dauern bereits über zwei Monate und die Not wird eher größer als kleiner. Umso wichtiger war es uns, noch einmal zu Spenden aufzurufen. Danke an alle Helfer*innen und Spender*innen und auch an die Klasse 7, die alles verpackten. Foto: Angela Oesterle