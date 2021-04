Saisonstart: Mit der Moorbahn in den Frühling

Die Moorbahn startet am 1. Mai in die Freizeitsaison. Entlang der Schienenstrecke von Aulendorf nach Bad Wurzach gibt es zahlreiche Ausflugsziele und unberührte Natur zu entdecken, so die Betreiber in der Ankündigung. Demnach biete die Moorbahn gerade in diesen schwierigen Zeiten einen Zugang zu den schönsten Naturerlebnissen direkt vor der Haustür. An allen Sonn- und Feiertagen zwischen 1. Mai und 17. Oktober macht sich die Moorbahn von Aulendorf auf die spannende Reise nach Bad Waldsee und Bad Wurzach. Tickets sind auch beim Zugbegleiter erhältlich und mit der bodo-eCard sind ab dieser Saison der Check-in und Check-out nun auch direkt im Zug möglich. Die Abfahrten ab Aulendorf sind um 9.17, 11.17, 14.17 und 16.17 Uhr. Rückfahrmöglichkeiten ab Bad Wurzach bestehen um 10.03, 12.03, 15.03 und 17.03 Uhr. Detaillierte Fahrplanauskünfte gibt’s unter bodo.de, in der Bodo FahrplanApp oder auch unter bahn.de. Die Radmitnahme ist kostenfrei möglich. Außerdem ist ab dieser Saison der Check-in und Check-out mit der eCard oder auch Echt Bodensee Card Home in den Zügen möglich. Fahrgäste mit eCard melden sich einfach beim Zugbegleiter, der dafür eine Smartphone-App bereithält. Foto: Bernd Hasenfratz/Moorbahn