Saisonstart für die Radler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch bei uns haben die drei G’s (Getestet, Genesen, Geimpft) Bedeutung und berechtigen am Radtreff teilzunehmen. Wir müssen die Nachweise vor dem Start einsehen! Dann steht dem Radlabend nichts mehr im Wege. Die Kontaktverfolgung realisieren wir über die Luca-App, wenn möglich bitte auf ihrem Smartphone installieren. Für nicht Smartphone-Inhaber-Teilnehmer haben wir eine Teilnehmerliste parat.

Wir starten immer donnerstags ab 10.06.2021, Abfahrt ist um 18:30 Uhr an der Volksbank Aulendorf. Die Sportler können sich in vier verschiedenen Radgruppen einteilen und je nach Leistungsstärke auswählen. Die angegebenen Durchschnittswerte beziehen sich auf die laufende Saison. Zu Beginn liegen sie etwas darunter und werden von Woche zu Woche angepasst und gesteigert.

Gruppe 1 ist mit einem Durchschnitt mit über 30 km/h unterwegs, Gruppe 2 fährt im Schnitt zwischen 28 bis 30 km/h. Die Gruppe 3 ist in dem Bereich 23 bis 27 km/h angesiedelt. Die Gruppe 4 ist in dem Bereich 20 bis 23 km/h.

Und dann gibt es eine neugegründete Gruppe für E-Bikes die ihre Kilometer zusammen absolvieren. Also insgesamt kann der Radler dann in fünf Gruppen seine Runden in Oberschwaben drehen und die Umgebung erkunden.

Auf Ihre Teilnahme freut sich die WSG Aulendorf. Weitere Informationen bei Friedl Hack Tel.: 07525/8430 oder bei Thomas Wenzel, Tel.: 07525/913363.