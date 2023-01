Sängerbund startet schwungvoll ins neue Jahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vierten Quartal des zurückliegenden Jahres kam endlich wieder Routine auf. Viele Veranstaltungen mit jahrzehntelanger Tradition, die coronabedingt in den letzten beiden Jahren ausfallen mussten, fanden nun wieder statt. Gerne hat der Sängerbund die Gelegenheit genutzt und die Einladungen zur Mitwirkung beim Volkstrauertag oder beim Seniorennachmittag in Zollenreute angenommen. Den Höhepunkt bildete schließlich die Mitwirkung bei der Christmette am Heiligen Abend in St. Martin.

Was das neue Jahr in Gänze bringen wird, das wird sich zeigen. Aber es besteht Anlass zum Optimismus und daher nimmt der Probenbetrieb im Januar wieder Fahrt auf. Am 5. Januar stand noch ein gemeinsamer Theaterbesuch und am 12. Januar eine gesellige Singstunde auf dem Programm, ab dem 19. Januar geht es aber wieder „im Normalbetrieb“ weiter.

Gerade für neue Sänger besteht jetzt eine gute Gelegenheit einzusteigen. Interessierte Sänger (ob mit oder ohne Singerfahrung) sind jederzeit eingeladen, einfach mal bei den Proben vorbeizuschauen und mitzusingen. Immer donnerstags ab 19 Uhr in der Grundschule Aulendorf sind sie herzlich willkommen!