Südmail eröffnet weitere Verkaufsstelle in Aulendorf

Seit Kurzem gibt es beim Rewe-Markt Dettling in der Poststraße in Aulendorf einen Südmail-Briefkasten. Die erforderlichen Postwertzeichen können von Montag bis Samstag von 6.30 bis samstags 22 Uhr an der Kasse gekauft werden. Geleert wird der blaue Briefkasten werktags außer samstags um 13.15 Uhr. Dann gehen die Briefe bundesweit auf die Reise. Marktleiter Dettling freut sich über den zusätzlichen Kundenservice, den er dadurch anbieten kann: „Dann können die Kunden gleich alles in einem erledigen“. Bei Unklarheiten, etwa wie schwer der Brief ist und was für eine Briefmarke nötigt ist, seien die Mitarbeiter gerne behilflich, das gehöre selbstverständlich zum Service, ergänzt er. Ein Standardbrief kostet bei Südmail 65 Cent, ein Kompaktbrief 85 Cent. Für einen Großbrief bezahlt der Kunde 1,35 Euro und für einen Maxibrief 2,40 Euro. Für Geschäftskunden bietet Südmail günstige Konditionen. Weitere Infos gibt es unter www.suedmail.de