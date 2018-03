Südbahn: Was wird aus der Rugetsweiler Brücke?

Die Elektrifizierung des Südbahn zwischen Ulm und Lindau ist ein Projekt mit langer Vorgeschichte. An diesem Freitagnachmittag findet bei Niederbiegen, südlich von Durlesbach, der Spatenstich für die mehrjährige Bauphase statt. Was indes aus der Rugetsweiler Brücke in Aulendorf wird, ist weiter offen.

Fakt ist: die mittlerweile recht marode Brücke aus dem Jahr 1913, die die Ortsteile Zollenreute und Rugetsweiler verbindet, ist zu niedrig, um die künftigen elektrischen Oberleitungen darunter hindurch zu führen. Sie um die nötigen gut 80 Zentimeter anzuheben, hat die Bahn als Idee wieder verworfen, da zu aufwändig und zu teuer. Deshalb muss die Brücke weichen.

Noch gilt der alte Beschluss

Während der Gemeinderat der Stadt 2011 noch beim ersatzlosen Abriss mitging, sprach er sich 2014 dafür aus, an der Stelle eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke zu errichten. Die Bahn hat diese Überführung in die Planung aufgenommen. Entsprechen ist das im Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamts vermerkt. Rund 772 000 Euro veranschlagt die Bahn für eine Rad- und Fußgängerbrücke. Die Stadt geht davon aus, dass sie ein Drittel der Kosten tragen müsste.

Allerdings: auch dieser Beschluss steht mittlerweile wieder zur Debatte. Denn die Rugetsweiler Brücke ist die einzige Möglichkeit in näherer Umgebung – neben der großen Brücke am Ortseingang, über die der Verkehr der L285 fließt – um die Bahngleise zu überqueren. Was das bedeutet hat die Stadt 2015 erfahren, als die große Brücke zur Sanierung teilweise gesperrt war. „Mit den Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Sanierung der Eisenbahnbrücke spreche ich mich weiterhin für eine einspurige, kfz-taugliche Brücke aus. Insbesondere für unsere Rettungskräfte ist eine Ausweichbrücke erforderlich um im Notfall zeitnah am Einsatzort zu sein“, erklärt deshalb Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Viel passiert ist indes seither nicht. Die Stadt wollte die Kosten und einen Entwurf für eine einspurige Autobrücke bei der Bahn anfragen. Trotz mehrfacher Ankündigung liegen diese aber noch immer nicht vor. Die Bahn indes teilt auf Anfragen des „Schwäbischen Zeitung“ mit, sie könne zu „Plänen der Stadt, die von der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses abweichen“ keine Angaben machen. „Wir werden voraussichtlich im Mai 2018 die Angelegenheit im Gemeinderat, beziehungsweise im Ortschaftsrat Zollenreute beraten und entscheiden“, teilt indes Bürgermeister Burth mit uns ist zuversichtlich, bis dahin die Informationen vorliegen zu haben.

Brücke bleibt wohl bis 2020 stehen

Trotz des nun anstehenden offiziellen Spatenstichs, ist noch etwas Zeit, bis die Bauarbeiten tatsächlich an der Rugetsweiler Brücke ankommen. Nach den derzeitigen Planungen der Bahn zur Elektrifizierung der Südbahn würden die Bauarbeiten südlich Aulendorf im Februar 2020 beginnen. „Zu diesem Zeitpunkt, so Stand heute, wird die Brücke abgerissen“, teilt Burth mit. Eine abschließende Entscheidung, was aus der Rugetsweiler Brücke werden soll, beziehungsweise, welche Art von Brücke errichtet werden soll, müsse bis Februar 2019 getroffen werden.

Da im Planfeststellungsbeschluss der Neubau als Geh- und Radwegbrücke festgeschrieben ist, würde sich mit einem Votum des Aulendorfer Gemeinderats für eine Autobrücke auch die Zuständigkeit für die Bauarbeiten ändern. Dann nämlich läge die Umsetzung nicht bei der Bahn, sondern bei der Stadt. „Unabhängig von der Zuständigkeit für die Baumaßnahme gelten die Regelungen für die Kostenverteilung zwischen der Bahn und der Stadt gemäß dem Eisenbahnkreuzungsgesetz“, sagt Burth.

Wer, sollte sich tatsächlich eine einspurige Autobrücke umsetzten lassen, dort würde entlang fahren dürfen – etwa lediglich Schulbusse und Einsatzfahrzeuge oder doch aller Verkehr – ist bislang ebenfalls noch offen.