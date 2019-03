Südbahn: Kein Zugverkehr zwischen Aulendorf und Biberach bis Juli

Die Deutsche Bahn führt von März bis Juli Oberleitungs- und Kabeltiefbauarbeiten zur Elektrifizierung der Südbahn durch. Wie die Bahn mitteilt, starten die Arbeiten im Abschnitt Laupheim (West)–Biberach in der kommenden Woche frühestens ab Montag, 4. März. Zwischen dem 11. März und dem 14. Juli werden die Arbeiten im Abschnitt Biberach–Aulendorf fortgeführt. In diesem Zeitraum fallen alle Züge zwischen Aulendorf und Biberach aus und werden durch Busse ersetzt. Diese benötigen aber deutlich länger. Zudem gibt es weitere Änderungen im Regionalverkehr.

Wie die Bahn weiter mitteilt, wird zusätzlich im Abschnitt Biberach–Aulendorf eine neue Straßenbrücke über die B465 (Südkopf Biberach) gebaut und der Fußgängersteg im Bahnhof Biberach angehoben. Im Abschnitt Laupheim (West)–Biberach wird eine neue Straßenbrücke über den Laupheimer Natursee gebaut, weshalb dieser Streckenabschnitt nur eingleisig befahrbar sei wird.

Schienenersatzverkehr nach Biberach

Von Montag, 4., bis Sonntag, 10. März, fahren die Züge zwischen Ulm und Laupheim (West) bis auf wenige Ausnahmen planmäßig. In Laupheim (West) besteht Anschluss an Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) nach/von Biberach (Riß). Von Montag, 11. März, bis Sonntag, 14. Juli, fahren zwischen Aulendorf und Biberach nur Busse als Schienenersatzverkehr.

Die Bahn weist darauf hin, dass für Schüler des Kreisberufsschulzentrums in Biberach zusätzliche Busse eingesetzt werden. Ebenso halten die SEV-Busse bei Schulanfang beziehungsweise Schulende direkt am Schulzentrum. Für Schüler der Biberacher Bischof-Sproll-Schule fährt ab Aulendorf (6.48 Uhr) ein direkter Bus zur Schule. Die Rückfahrt ist um 12.40 Uhr.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen vom 1. Mai bis 14. Juli verkehrt für Reisende mit Fahrrädern der „RadExpress Bodensee“: RE 3218 Ulm Hbf (ab 8.48 Uhr), Herbertingen (ab 10.07 Uhr), Aulendorf (ab 10.45 Uhr), Ravensburg (ab 10.59 Uhr), Friedrichshafen Stadt (an 11.10 Uhr). RE 3219 Friedrichshafen Stadt (ab 16.40 Uhr), Ravensburg (ab 16.53 Uhr), Aulendorf (ab 17.20 Uhr), Herbertingen (ab 17.57 Uhr), Ulm Hbf (an 19.04 Uhr). Zusätzlich ist bei einigen mit einem Fahrradsymbol gekennzeichneten Bussen die Fahrradmitnahme möglich. Die SEV-Busse halten nicht immer direkt am Bahnhof.