Ein Abend im Zeichen der Singer und Songwriter verspricht das Irreal in Aulendorf am Donnerstag, 7. Mai, ab 21 Uhr und hat drei solche Musiker zu Gast. Es spielen Ian McIntosh, Frontmann und Leadsänger der kanadischen Folk-Rock Band „Owls by Nature“, folkig wird es mit „The Lion and The Wolf“ aus Ventnor in England und Ben Sir, Sänger und Gitarrist der aus Emonton stammenden Punkrock-Band „Worst Days Down“. Der Eintritt kostet fünf Euro.