Rund um den Steegersee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

14 Kinder machten sich mit drei Betreuern auf den Weg, um etwas über das Gesundheitskonzept nach Kneipp zu erfahren. Der Weg führte zum Steegersee, wo es alle von Sebastian Kneipp entwickelten Wirkprinzipien zu entdecken gibt.

Bei schönstem Sonnenschein wurde der Themenweg um den See unter Führung von Julia Eisenlauer begangen. Besonders das Bienenhotel, die Mitmachaktionen mit dem Zielwerfen und das Tipi Zelt fanden großes Interesse. Die Kinder erstellten eine 40 Meter lange Waldschlange und erfuhren dabei das kindgerechte Waldbaden. Mit geschlossenen Augen wurden die Kinder von einem Partner durch den Wald geführt und mussten den Boden und Bäume zunächst ertasten und danach den Weg und die Bäume mit geöffneten Augen wiedererkennen. Das Wassertreten an der Wassertretstelle am Steegersee war ein weiteres Highlight und oft wurden mehr als nur die Beine bis zu den Knien nass.

Mathilde Ehrhartsmann lud die Kinder dann zu einem gesunden Frühstück mit Sebastianslaible, süßem und salzigem Brotaufstrich, dazu Tomaten, Gurken, Möhren und Paprika ein, was zur Freude aller vollständig verputzt wurde.