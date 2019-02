Rund 600 Fahrgäste sind schon mit dem Aulendorfer Bürgerbus gefahren

Der Bürgerbusverein lädt am Samstag, 9. März, um 14 Uhr gemeinsam mit dem Stadtseniorenrat zu einer Infoveranstaltung in den Hofgartentreff ein. Dort wird der Busfahrplan erklärt und Fragen beantwortet. Aufgrund der Straßensperrungen in der Innenstadt in der Fasnet am Gumpigen Donnerstag, 28. März, fährt der Bürgerbus an diesem Tag nicht.