Rugetsweiler Brücke in Aulendorf: Alleebäume sind gefällt

Verkehrskonzept

Gebaut wird eine Brücke, die Autos, Fußgänger und Radler in beide Richtungen nutzen können, und die auch für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sowie den tägliche Schulbus von Rugetsweiler nach Zollenreute befahrbar ist. Es soll Tempo 30 gelten. Schwerlastverkehr wird verboten. Die Fahrbahn über die neue Brücke wird mit 3,5 Meter breiter sein als jetzt. Auch die Gehsteige am Brückenrand werden breiter. Die Straßen zur Brücke hoch und runter werden zwischen 3,75 Meter und 4,5 Meter breit sein, es wird jeweils eine Ausweichbucht vor der Brücke geben. Der Abriss der Brücke ist notwendig, da die Oberleitungen für die Elektrifizierung unter der alten Brücke nicht durchpassen werden.

Die Bauarbeiten an der Südbahn geben auch den Zeitplan für Brückenabriss und -neubau vor. Nach letzten Informationen zum Zeitplan (Stand November 2019) gibt die Bahn für den Abbruch des Brückenüberbaus 72 Stunden Zeit, vom 4. bis 6. März 2020, den neuen Brückenüberbau einzusetzen muss im Zeitfenster 29. bis 30. Juni noch schneller gehen. Alle anderen Arbeiten können parallel zu den Elektrifizierungsarbeiten laufen. Brücken- und Straßenbau sowie -sanierung sind dann von April bis November 2020 vorgesehen.

Den Abbruch der Brücke sowie die Vorbereitung des Baufelds hat der Gemeinderat nun für 657 000 Euro an eine Baufirma vergeben. Da dort bereits Leistungen, die auch für den Neubau benötigt werden miterledigt werden, fallen die Kosten deutlich höher aus als veranschlagt, werden laut Bürgermeister Burth jedoch dafür bei den Neubaukosten nicht mehr anfallen. Die Arbeiten für den Brückenneubau will die Stadt in der kommenden Woche ausschreiben. Bis der dafür nötige Bebauungsplanverfahren abgeschlossen sein wird, wird es voraussichtlich Mai. (pau)