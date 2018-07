Rudolph gewinnt Silvrettarun 3000 in Ischgl

Beim 7. Silvrettarun 3000 Nordic Walking und Gebirgsmarathon kamen zugunsten von Wings for Live, der Stiftung für Rückenmarkforschung, fünf Euro pro Anmeldung auf das Konto der Lebenshilfe. Karin Maria Rudolph aus Aulendorf, Paul Merk aus Boms und Toni Kreher aus Weiler-Simmerberg hatten sich für Mika-Sports aus Aulenodrf in Ischgl-Galtür zur Nordic-Walking-Strecke Small angemeldet. Die Berglaufstrecke begann in Ischgl und führte über 11,2 Kilometer nach 306 Höhenmetern und 76 Metern Gesamtabstieg nach Galtür.

Frühzeitig waren Karin Maria Rudolph und Paul Merk, die Sportler aus Oberschwaben, angereist. Bei schönstem Sommerwetter hatten sie so genügend Zeit, ihre Startunterlagen abzuholen und sich schon auf den Wettkampf einen Tag später einzustellen. Um 10 Uhr erfolgte am Samstag der Start. Läufer und Nordic Walker begannen das Rennen gemeinsam bei einsetzendem leichtem Regen, aber angenehmen Temperaturen. Bei den Frauen verteidigte Karin Maria Rudolph ihren ersten Platz aus den Jahren 2016 und 2017 und siegte mit einer Zeit von 1:25,42 Stunden vor Bernarde Sonderegger aus Tirol (1:36,43) und Ingrid Joos aus der Schweiz (1:36,44). Bei den Männern siegte Toni Kreher in 1:16,02 Stunden, Paul Merk wurde in 1:18,35 Stunden Zweiter vor Herbert Wolf von der Bergwacht Flirsch am Arlberg (1:25,17). Mit zwei ersten Plätzen und einem zweiten Platz haben die Mika-Sports-Athleten laut Pressemitteilung „das Optimum“ erreicht.