Roland Gelfert begeistert mit Märchen

Russische Volksmärchen und Erzählungen aus dem riesigen, fernen Land haben im Mittelpunkt eines Märchennachmittages am Dienstag im Aulendorfer Wohnpark St. Vinzenz gestanden. Zu Gast war Roland Gelfert, der in Überlingen eine „Wortwirke Werkstatt für Sprechtat“ betreibt.

Der freiberuflich tätige Märchenerzähler verstand es nach Angaben der St.-Elisabeth-Stiftung auf seiner inszenierten Bühne, Märchen aus Tundra und Taiga so lebendig werden zu lassen, dass sich das gut 30-köpfige Publikum unversehens nach Russland versetzt fühlte. Zu diesem Gefühl hätten neben seiner Original-Bekleidung auch die ineinander schachtelbaren Matroschka-Puppen aus Holz beigetragen, die er am Boden aufgereiht hatte – und sein Spiel auf einer Balalaika. Gelfert ist seit 20 Jahren als Märchen- und Geschichtenerzähler unterwegs und macht zudem theaterpädagogische Projekte. Bei seinen Auftritten in Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen begeistere er seine Zuhörer mit Märchen aus aller Welt, heißt es. Unterstützt und finanziert worden sei der Auftritt in St. Vinzenz durch das Engagement des rührigen Fördervereins.