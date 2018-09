In der Aulendorfer Bar Irreal geben am Freitag, 7. September, ab 21 Uhr The Backyard Band und die Trash Riders Konzerte. Die vier Jungs von The Backyard Band sind laut Mitteilung alle Anfang 20, aus Köln und spielen eine Mischung aus energiegeladenem Rock’n’Roll, Alternative Rock und Bluesrock der 70er-Jahre. Die Nachwuchsband Trash Riders aus Illmensee spielt 70er-Jahre Hard-Rock. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.