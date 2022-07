Rita Nüssle und Ernst Deuer fahren am weitesten

Das diesjährige Stadtradeln in Aulendorf hat am vergangenen Sonntag mit einer Siegerehrung seinen Abschluss gefunden. Die Ehrung fand im Rahmen von „Picknick im Park“ bei bestem Wetter statt, teilt das Bündnis für Umwelt und Soziales (BUS) mit.

Die Koordinatoren Christine Vogt und Joachim Feßler konnten vier Preise vergeben. Rita Nüssle war mit 1674 Kilometern die Frau mit den meisten Kilometern, Ernst Deuer mit 1808 Kilometern der Mann, mit den meisten Kilometern. Das Team SGA-Breitensport hatte mit 14 556 Kilometern die meisten Teamkilometer – Peter Knörle als Teamkapitän hat den Preis entgegengenommen. Das Team „Radler“, bestehend aus vier Personen, war mit 3533 Kilometern das Team mit den meisten Kilometern pro Person. Teamkapitän Niklas Weiß hat den Preis für sein Team entgegengenommen.

159 Aulendorferinnen und Aulendorfer in 14 Teams haben in den drei Wochen vom 25. Juni bis zum 15. Juli insgesamt 51 657 Kilometer erradelt. Die einzelnen Teams waren wie folgt dabei: SGA-Breitensport (14.556 Kilometer), LAZBW BaWü (6191 Kilometer), Sinova Schussental (4360 Kilometer), BUS & Friends (3723 Kilometer), „Radler“ (3533 Kilometer), Zollenreute radelt mit! (3525 Kilometer), Feuerwehr Aulendorf (2730 Kilometer), SGA Yetis (2693 Kilometer), rbbs Aulendorf (2414 Kilometer), Rote Radler*innen Aulendorf (2389 Kilometer), Offenes Team Aulendorf (2184 Kilometer), BUND Aulendorf (1853 Kilometer), Dorfgemeinschaft Tannhausen (1054 Kilometer), Holzbienen (446 Kilometer).

Christine Vogt und Joachim Feßler bedankten sich laut Mitteilung bei allen Teams sowie den Teamleiterinnen und Teamleitern für die gefahrenen Kilometer und das Engagement beim Stadtradeln 2022. Ein besonderer Dank gehe an Silke Johler, Leiterin Kämmerei und Tourismus in Aulendorf, die das Stadtradeln in der Gemeinde auf verschiedene Weise immer unterstütze, sowie an die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Kerstin Dold, die das Stadtradeln gemeindeübergreifend für den Landkreis koordiniere.